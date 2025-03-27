Doğum Yardımında Yeni Düzenleme Yapıldı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ve doğum yardımına dair düzenlemeleri kapsayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMELERİ

Doğum yardımına yönelik 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklikler yapılıyor. Genel Kurulda kabul edilen yeni düzenlemelere göre, Türk vatandaşları için 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için başvuru yapılması şartıyla, Türkiye’de ikamet etme koşulu ile birinci çocuk için tek seferde 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı sağlanacak. Bu miktarların, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla artırılması Cumhurbaşkanına bağlı olacak.

Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık koşulu aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılacak. İhtiyaç duyulan finansman, genel bütçeden bu fona aktarılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan ödenecek ve haciz edilemeyecek. Yararlanıcıların gerçek dışı beyanda bulunarak yersiz ödemeye yol açmaları durumunda, bu ödemelerin 1 ay içinde faizle geri ödenmesi sağlanacak. Haksız yarar sağlanan ödemeler, ilgili kuruma yazıyla bildirilecek ve belirtilen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde bu alacaklar, mükellefi olunan vergi dairesine iletilerek ilgili mevzuata uygun şekilde takip edilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiş durumda.