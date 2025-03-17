Doktorların Vergi Kaçağı Araştırması Devam Ediyor

VERGİ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçaklarına yönelik denetimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Vergi adaletinin sağlanmasına yönelik başlatılan bu çalışmalarda, önemli vergi kaçakları tespit edilmeye başlandı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, son olarak özel muayene yapan doktorları incelemeye aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahip olduğu verileri ve bankalardan edindiği bilgileri yapay zeka yardımıyla detaylı bir şekilde analiz ediyor. Hürriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre, GİB tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda 33 bin riskli doktor mükellefi belirlendi.

İkinci aşamada, riskli olarak tespit edilen doktorların birinci dereceden yakınları, eski eşleri ve çalışanlarının hesap hareketleri incelendi. Bu denetimler sonucunda, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimlerde bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan sekreterinin banka hesabında 5 milyon liralık işlem belirlendi. Başka bir örnekte ise, eski eşin hesabında da hareketlilik görüldü. Yetkililer, bu durumlarda paranın kaynağının açıklanmasını istediklerini ifade etti. Eğer kaynak açıklanmazsa, bu paranın doktorun olduğu kabul edilerek, mükelleflerin gönüllü uyuma davet edildiği öğrenildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doktorlara yönelik denetimlerinde yaklaşık 15 milyar lira tutarında matrah farkı tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen doktorlarla görüşüldüğü ve yarıya yakın bir kısmının gönüllü uyuma girdiği bildirildi. Gönüllü uyuma giren mükelleflerin, elde ettikleri hasılat için beyanname verdiği kaydedildi. Ayrıca, gönüllü uyuma giren mükelleflere vergi zıyai cezasının da uygulanmadığı vurgulandı.