DOLANDIRICIALRIN YENİ TUZAĞI: ERKEKLERE ŞANTAJ

YETKİSİZ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ARTMIŞTIR

Türkiye genelinde, 40 yaş üstü erkekler yeni bir dijital dolandırıcılık taktiğiyle karşılaşıyor. Tanınmış bir haber kaynağının aktardığına göre, organize bir çete telefonla aradığı mağdurlara, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diye şantaj yapıyor. Bu çetenin ana hedef kitlesi özellikle 40 yaş üzerindeki erkekler.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Söz konusu çete, mağdurları telefonla arayarak, “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var.” diyerek tehdit ediyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz.” şeklindeki ifadelerle korku yayarak psikolojik baskı oluşturuyorlar.

PAYLAŞIM VE PARA TALEBİ

Hiçbir şekilde bu sitelerle bağlantısı olmayan mağdurlardan, “dosya açacağız” bahanesiyle para talep ediliyor. Bu tür bir baskı, utanma ve korku duygusuyla hedef kitleyi savunmasız bırakıyor. Çoğu kişi, durumu anlayamadan ödeme yapmak zorunda kalabiliyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, dolandırıcılık suçu oranındaki artış, Adalet Bakanlığı’nın raporlarına yansımış durumda. Bakanlığın 2024 yılı için açıkladığı verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık olarak kaydedildi. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, bu rakam 2024’te yüzde 41 artışla 169 bine ulaştı. Ayrıca, dolandırıcılık suçlarının ardından uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarına da ciddi bir artış dikkati çekiyor. Uyuşturucu suçundan açılan dosya sayısı 2023’e göre yüzde 33 artarken, uyuşturucu imal ve ticaretindeki artış ise yüzde 21 olarak belirlendi. Bazı suç dosyalarında azalma gözlemlense de bu oran oldukça düşük; en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta göstermektedir.