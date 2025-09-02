Dolandırıcılar, 40 Yaş Üstü Erkekleri Şantajla Kandırıyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki 40 yaş üstü erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya. Düzenli bir çete, telefonla aradığı mağdurlarına “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj yapıyor. Bu çete, özellikle 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor.

SISTEM NASIL ISLIYOR?

Çete, mağdurları arayıp “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var.” söyleyerek şantaj gerçekleştiriyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz.” tehdidiyle korku salıyorlar. Mağdurlar, siteyle hiçbir bağlantıları bulunmamasına rağmen “dosya açacağız” bahanesiyle para talep ediliyor.

ODENMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız durumlara sokuyor. Çoğu kişi, ne olduğunu anlayamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

EN FAZLA ARTIS DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA

Diğer yandan, dolandırıcılık suçlarındaki artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıyor. Bakanlığın 2024 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü yüzde 41 ile dolandırıcılık oldu. Verilere göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken, 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış göstererek 169 bine çıktı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan sonra uyuşturucu imal ve ticareti ile bulundurma suçlarına ilişkin dosyalarda da önemli bir artış gözlemleniyor. Uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik bir artış yaşandı. Bazı suç dosyalarında azalma da gözlemlense de, bu oran çok yüksek değil; en fazla azalma yüzde 4 ile hırsızlıkta görülüyor.