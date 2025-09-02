Dolandırıcıların Tuzağı: 40 Yaş Üstü Şantajı

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Türkiye genelinde 40 yaş üstü erkekler, yeni bir dijital dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşma riskiyle yüz yüze. Organize bir çetenin mağdurları telefonla arayarak, “Müstehcen içerikli sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” diyerek şantaj yaptığı belirtiliyor. Özellikle 40 yaş ve üstü erkekleri hedef alan bu çete, korkutma yöntemleriyle insanları dolandırıyor.

ŞANTAJ VE PARA TALEBİ

Çetenin mağdurlarını arayıp, “Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var” şeklinde tehditler savurarak şantaj yaptıkları bildiriliyor. “Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz” diyerek korku oluşturdukları ve bu psikolojik baskıyla savunmasız bıraktıkları aktarılıyor. Mağdurların çoğu, siteyle hiçbir bağlantıları olmadığı halde “dosya açacağız” tehdidiyle para ödemeye zorlanıyor.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAKİ ARTIŞ

Dolandırıcılık suçundaki artış ise Adalet Bakanlığı’nın raporlarında dikkat çekiyor. 2024 yılı için yayımlanan verilere göre, en fazla artış gösteren dosya türü dolandırıcılık oldu ve bu oran yüzde 41 olarak kaydedildi. 2023 yılında dolandırıcılıkla ilgili 119 bin dosya açılırken, 2024 yılında bu sayı 169 bine yükseldi. Ayrıca dolandırıcılık suçunun ardından uyuşturucu imal ve ticareti ile bulundurma suçlarında da artışlar gözlemleniyor. Uyuşturucu ile ilgili dosya sayısının 2023’e göre yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretindeki artışın ise yüzde 21 olduğu kaydedildi. Bazı suç kategorilerinde azalma da görülse de bu oran düşük seviyelerde kalıyor, en fazla azalma hırsızlık suçunda yüzde 4 olarak belirleniyor.