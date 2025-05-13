Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Gözaltı Gerçekleşti

BURSA’DA DOLANDIRICILIĞA KARŞI OPERASYON

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gelen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” mesajlarını dikkate alarak harekete geçti. Bu mesajların sayısındaki artış, geniş çaplı bir soruşturmanın başlatılmasına neden oldu.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, söz konusu numaraları arayan kişilerin dolandırıcılar tarafından “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıldığı ve çeşitli bahanelerle belirli hesaplara para göndermeye ikna edildikleri belirlendi. Bu yöntemle birçok vatandaşın mağdur olduğu tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen projeli operasyon çerçevesinde İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlardan 18 şüpheli gözaltına alındı ve bunlar arasında, “atıcılık” olarak adlandırılan dolandırıcılığı telefonla yönlendiren yedi kişi de bulunuyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu düşünülen paralar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sürmekte olan şüphelilerle ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.