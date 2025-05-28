Dolar 2026’da Gerileyebilir. Banka Raporu Yayınladı

ABD BORÇ YÜKÜ VE DOLAR RİSKİ

Standard Chartered’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ülkenin borç miktarını artırması ve ekonomiyi canlandıramaması durumunda dolarda “büyük” bir değer kaybı riski gelecek yıl artabilir. Banka, yaptığı bir araştırma notunda ABD hükümetinin borcunun ve yurt dışındaki yatırımcılara olan borcunun son yıllarda aynı anda büyüdüğünü belirtti. Artan borçlanma, dolar ve Hazine tahvillerinin uzun vadeli etkilerini daha iyi görebilen yabancı yatırımcıların güven kaybı yaşama riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

CARI AÇIK VE YATIRIMCILAR

Küresel G10 FX araştırmaları başkanı Steve Englander, genişleyen ABD açığının ulusal tasarrufları azaltarak yabancı tasarruflara olan bağımlılığı artırdığını ve bunun sonucunda yüksek bir cari açığa yol açabileceğini dile getirdi. Eğer Trump’ın politikaları büyümeyi desteklemez ve yabancı yatırımcıların güvenini yitirirse, yüksek cari açığı korumak önümüzdeki aylarda zorlaşabilir.

DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER

Englander, “Ekonomi ya da finansal piyasalar duraksarsa, dış yükümlülükler biriktikçe dolar için aşağı yönlü risk artar.” ifadelerini kullandı. Yabancı kreditörler, gümrük tarifeleri ve vergi politikalarının büyümeyi desteklememesi durumunda borç sürdürülebilirliği konusunda endişelerin artabileceğini, bunun da “büyük olasılıkla daha yüksek oranlar ya da daha zayıf bir dolar şeklinde risk primi olarak ortaya çıkacağını” vurguladı.

YATIRIMCI GÖZLEMLERİ

Bloomberg’in haberine göre, dolar ve Hazine tahvilleri, Trump’ın sert gümrük tarifeleri ve bunların düzensiz şekilde uygulanması nedeniyle şimdiden zarar gördü. Bazı yatırımcılar ABD varlıklarının güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Trump, ticaret politikaları konusunda müzakere etmeye istekli olduğunu gösterse de, yatırımcılar mali konulara ve trilyonlarca dolarlık vergi tasarısından kaynaklanacak yeni borç miktarına odaklanıyor. Banka, yabancı yatırımcıların Trump’ın politikalarının büyümeyi artırıp artırmayacağını görmek için beklediklerini, geleneksel güvenli liman varlıklarından tamamen ayrılmakta ise tereddüt ettiklerini belirtti.

TİCARET POLİTİKASININ ETKİSİ

Englander, ticaret politikasının “düzensiz” kalmaya devam etmesi halinde yatırımcıların dolara olan maruziyetlerini artırma konusunda isteksiz olacaklarını ve bunun dolarda “belirgin” bir hareket yaratabileceğini ifade etti. Çin ve Avrupa’daki ekonomik büyüme beklentilerinin iyileşmesi, daha fazla satış baskısına neden olabilir. Englander’e göre, yatırımcılar durgunluk dönemlerinde mali açığın artışının sürdürülemez bir borç patikasına neden olabileceğini düşündüklerinde, kısa vadeli Hazine tahvillerindeki düşük oranlar uzun vadelere yansıtılamayabilir. Federal Rezerv’in herhangi bir politika gevşemesinin etkinliği sınırlı kalabilir. Hükümet dolar cinsinden borç ihraç etmeye devam ettiği sürece ABD’nin iflas riski bulunmuyor ancak enflasyon riski ile etkin temerrüt önemli bir tehlike olarak karşımıza çıkabilir.