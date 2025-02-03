Dolar 36 TL’yi İlk Kez Gördü

DOLARDA YENİ ZİRVE

Dolar, ticaret savaşlarıyla artan küresel riskten kaçış nedeniyle 36,0015 lirayı görerek yeni zirvesini yaptı. Bu durum uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor.

Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüş nedeniyle 36,90 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, piyasalardaki değişkenliklerin parite üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

TÜİK verilerine göre, enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 oldu. Ocak ayındaki aylık enflasyon, 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon da 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu veriler, ekonomik durumun genel görünümü hakkında ipuçları sunuyor.