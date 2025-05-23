Dolar 39 TL’yi aştı, TCMB sabit

DOLAR VE EURO KURLARI

Dolar kuru, haftanın son gününe 39 TL’nin üzerinde, tam olarak 39,02 TL’den başladı. Euro ise 44,12 TL seviyesinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı ikinci enflasyon raporunu yayımladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak sabit tuttuklarını duyurdu. Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak korunduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyonun 2027’de yüzde 8 seviyesine gerilemesinin ardından orta vadede yüzde 5’e istikrar kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Karahan, bir gazeteci tarafından yöneltilen faiz indirimi ile ilgili bir soruyu yanıtlayarak, “Enflasyon ana eğilimi patikada gittiği sürece gerçekleşebilecek faiz indirimleri tabii ki söz konusu” dedi. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise “Gevşeme konusunda opsiyonlarımız var, burada veri odaklı gideceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ekonomist Uğur Gürses, TCMB’nin enflasyon beklentilerinin iyimser olduğunu ve yayımlanan mesajların faiz indirim sinyalleri içerdiğini belirtti.

REEL SEKTÖR VE KREDİ GARANTİ FONU

TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası ve krediye erişimdeki sınırlamalar, reel sektörde çeşitli tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulabileceğine işaret ederek, “Bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin” dedi.

DÖVİZ PİYASALARI VE ABD ENDİKSLERİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, rezervlerin sakinleşen koşullarda yeniden arttığını açıkladı. Dolar, küresel para birimleri karşısında değer kaybediyor. Dolar Endeksi, yüzde 0,33 düşerken, ABD vadeli endeksleri yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni, ABD ekonomisine dair endişelerin azalması olarak gösteriliyor.