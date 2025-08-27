Dolar 41’i Aştı, SEB 50 TL Öngördü!

DOLAR VE EURO’DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta ilk kez 41 lirayı aşan dolar, dünü 41.0270 lira seviyesinde tamamladı. Cuma günü 48 lirayı geçerek yeni bir rekor kıran Euro ise dün yüzde 0.3 değer kazanarak 47.8210 liradan işlem gördü.

SEB RESEARCH’İN DOLAR TAHMİNLERİ

Kurlardaki yukarı yönlü hareket devam ederken SEB Research, doların bir ay içinde 41.38 lira, üçüncü çeyrek bitiminde ise 41.76 liraya yükselebileceğini öngörüyor. Analizlere göre, dolar yıl sonunda 44.01, 2026 yılının mart ayında 47.00 ve haziran ayında ise 50 lira seviyesine ulaşabilecek. SEB, bu tahminle birlikte kurun 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonuna dek yüzde 21.9 oranında artacağını belirtiyor.