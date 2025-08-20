Dolar Güçlü Durumda Kalıyor

DOLAR ENDeksi YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, 98,3’ün üzerine çıkarak yatırımcıların politika görünümüne ilişkin ipuçları aramasıyla yükseliş serisini üçüncü seansa taşıyor. Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarının beklenmesi, bu yükselişte etkili oluyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekliyor. Bununla birlikte, bu toplantının 1993 yılından bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olması da dikkat çekici bir detay.

Yatırımcılar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerine nasıl yanıt vereceğini görmek için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanıyor. Şu anda, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığı yüzde 85 olarak değerlendiriliyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlanıyor.

DOLAR/TL DURUMU

Dolar, güne 40.8917 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek de 40.9132 lira seviyeleri görüldü. Şu anda dolanın değeri 40.9030 liradan alıcı buluyor.