Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, 98,3’ün üzerine çıkarak, yatırımcıların politika görünümüne dair ipuçları için Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle birlikte yükseliş serisini üçüncü seansa da taşımış durumda. Fed yöneticilerinden Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekledi. Bu toplantı, 1993’ten bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olması ile dikkat çekiyor.

Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara yoğunlaşacak. Yatırımcılar, şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar, güne 40.8917 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek ise 40.9132 lira seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla Dolar, 40.9030 liradan alıcı buluyor.