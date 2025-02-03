More
Ekonomi

Dolar ve Euro Kurları 3 Şubat 2025

dolar-ve-euro-kurlari-3-subat-2025

DÖVİZ KURLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haftanın ilk günü olan 3 Şubat 2025’te, vatandaşlar döviz kurlarını dikkatle izliyor. Dolar’ın güncel durumu nedir? Euro kaç TL oldu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 35,9792 liradan, satış fiyatı ise 35,9833 liradan işlem görüyor. Euro/TL kuru alış fiyatı ise 36,8835 liradan, satış fiyatı 36,9045 TL olarak belirlenmiş durumda.

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı, varlık fiyatlarında satış baskısına yol açıyor. Bu yeni vergiler 4 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere benzer vergiler uygulama planı, küresel ticaret ve ekonomiye dair endişeleri artırıyor. Bu gelişmeler piyasalarda dikkatle izleniyor.

Dolar endeksi şu an yüzde 1 artışla 109,5 seviyesine yükselmiş durumda. Analistler, ABD’nin bu adımının ticaret savaşlarını tetiklediğini vurguluyor. Ticari yaptırımlara yönelik haberlerin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği ve yatırımcıların kararlarını etkileme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ümit Denizer Hayatını Kaybetti

Tiyatro dünyasının önemli ismi Ümit Denizer, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Film-San Vakfı açıkladı. Sanat camiası büyük bir kayıp yaşadı.
Gündem

Nelsson Roma Yolcusu, Transfer Kesinleşti

Galatasaray'da transfer süreci sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un gönderilmesine karar verdiği Victor Nelsson'un yeni takımı belirginleşti. Ayrıntılar paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.