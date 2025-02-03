Dolar ve Euro Kurları 3 Şubat 2025

DÖVİZ KURLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haftanın ilk günü olan 3 Şubat 2025’te, vatandaşlar döviz kurlarını dikkatle izliyor. Dolar’ın güncel durumu nedir? Euro kaç TL oldu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 35,9792 liradan, satış fiyatı ise 35,9833 liradan işlem görüyor. Euro/TL kuru alış fiyatı ise 36,8835 liradan, satış fiyatı 36,9045 TL olarak belirlenmiş durumda.

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı, varlık fiyatlarında satış baskısına yol açıyor. Bu yeni vergiler 4 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere benzer vergiler uygulama planı, küresel ticaret ve ekonomiye dair endişeleri artırıyor. Bu gelişmeler piyasalarda dikkatle izleniyor.

Dolar endeksi şu an yüzde 1 artışla 109,5 seviyesine yükselmiş durumda. Analistler, ABD’nin bu adımının ticaret savaşlarını tetiklediğini vurguluyor. Ticari yaptırımlara yönelik haberlerin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği ve yatırımcıların kararlarını etkileme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.