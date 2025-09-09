Domenico Tedesco, Fenerbahçe’ye Atandı

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR DOMENICO TEDESCO

Fenerbahçe, teknik direktörlük pozisyonuna İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’yu getiriyor. 39 yaşındaki Tedesco ile iki yıllık bir sözleşme yapılacağı bildiriliyor. Tedesco’nun yardımcı antrenörlüğünü ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlenecek.

İSTANBUL’A VARIŞ

Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Domenico Tedesco, İstanbul’a ulaştı. Almanya’dan kalkan bir uçak ile Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Tedesco’yu kulüp yetkilileri karşıladı. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yardımcı antrenörü Gökhan Gönül’le birlikte havalimanından ayrıldı.

GEÇMİŞİ VE DENEYİMLERİ

Domenico Tedesco, son olarak Belçika Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdı. Almanya’daki Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue gibi takımlarda teknik direktörlük yaparak önemli deneyimler kazandı.