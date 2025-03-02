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Dominik Livakovic Fenerbahçe’den Ayrılıyor

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SEZONUN ZİRVE HEDEFİ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın yerine transfer ettiği Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı alıyor. 30 yaşındaki Hırvat kaleci için önemli bir gelişme yaşandığı belirtiliyor.

TRANSFER SÜRECİ VE SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb’den kadrosuna kattığı Livakovic, sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiriyor. Ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Livakovic’le ilgili yeni transfer gelişmesi ise spor gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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