Dominik’te Eğlence Mekanı Çatısı Çöktü

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE BÜYÜK FACİA

Karayipler’in en popüler turizm ülkelerinden biri olan Dominik Cumhuriyeti, başkent Santo Domingo’da yaşanan büyük bir trajedi ile sarsıldı. Kentteki ünlü bir eğlence mekanında çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e ulaştı. Olay anında mekanda yaklaşık 300 kişinin bulunduğu düşünülüyor. Facianın ardından olay yerine gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Enkazdan çıkarılan 255’ten fazla yaralı, çeşitli hastanelere kaldırılmışken, yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediyor.

TRAJEDİDE SANATÇILAR DA VAR

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, trajedinin boyutunu açıklığa kavuşturarak, ölenlerin sayısının 113’e ulaştığını bildirdi. Mendez, çökme anında sahne alan sevilen sanatçı Rubby Perez’in de yaşamını yitirdiğini ve Amerikan Beyzbol Ligi’nin (MLB) eski oyuncularından Octavio Dotel’in cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını duyurdu.

DEVLET BAŞKANI’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Olayın ardından bölgeye ulaşan Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, derin üzüntüsünü ifade ederek ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. Mekanda incelemelerde bulunan Abinader, yetkililerden detaylı bir soruşturma yürütmelerini talep etti. Çökme nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uzman ekipler olay yerinde teknik incelemelerine devam ediyor.