Dominik’te Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısının çökmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmaları, resmi açıklamaya göre sona erdi. Açıklamada, 221 kişinin yaşamını yitirdiği bu felakette, “Hayatta kalanların bulunması için tüm olasılıklar tükendi” şeklinde ifadeler yer aldı.

KURTARMA FAALİYETLERİNİN SEBEBİ

Yapılan açıklamada, kurtarma faaliyetlerinin sona ermesinin yalnızca teknik bir zorunluluk olduğu ifade edilirken, bu durumun olayın kapandığı ya da trajediye dair ilgilerin azaldığı anlamına gelmediği vurgulandı. Ayrıca, olayın nedenine dair bir soruşturma sürecinin başlatılacağı belirtildi.