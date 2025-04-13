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Dominik’teki Gece Kulübü Faciasında Can Kaybı Arttı

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TRAJEDİDEN SONRA CAN KAYBI ARTIYOR

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da yer alan “Jet Set” isimli eğlence mekanında meydana gelen trajedi sonrasında can kaybı devam ediyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü ve ailelere psikolojik destek sağlanması için toplamda 4 bin 580 kişinin görev aldığını aktarıyor. Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanların oluşturduğu bir komisyonun kurulduğunu da duyurdu.

ULUSLARARASI BOYUT KAZANAN FELAKET

Faciada yaşamını yitirenler arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalı olduğu bildiriliyor. Bu durum, olayın uluslararası boyutta da etki yarattığını gösteriyor.

EĞLENCE MEKANINDA ÇATI ÇÖKÜNTÜSÜ

8 Nisan tarihinde “Jet Set” eğlence mekanının çatısı, içinde 500’ü aşkın müşterinin bulunduğu bir anda çöküşü ile felaket yaşanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında, sahnede performans sergileyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi’nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel de bulunuyor. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, yaşanan felaketin ardından 3 günlük yas ilan etti.

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