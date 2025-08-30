Dondurma Fabrikası Müdürü, Suçunu İtiraf Etti

KAYIP ŞİKAYETİ VE İŞLEM BAŞLATILMASI

İki evlilik yapıp boşanan ve 2 çocuk babası olan Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos’ta polise kayıp müracaatında bulundu. Bu ihbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın aracını terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından hareket eden bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği belirlendi.

CESEDİN BULUNMASI

Bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran polis, Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında bir buzdolabını fark etti. Polis buzdolabını açtığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

SUÇUN İTİRAFI VE TUTUKLAMA

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığını ve 2 gün sonra Atılgan’ın iş yerine gitmek için çağrıldığını tespit etti. Şüpheli konumundaki Yaşar Can Kahya, dün Kayseri’de yakalandı. Gözaltına alınan Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti. 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ın fabrikaya geldiğini ve işten çıkarma konusundaki tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancayla Atılgan’ı öldürdüğünü ifade etti. Cahya, Atılgan’ın cesedini dondurma dolabına yerleştirip üzerine dondurma doldurduğunu, daha sonra dolabı araca yüklettiğini ve Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına bırakıp ateşe verdiğini bildirdi. İncelemeler sonunda Atılgan’ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği tespit edildi. Aksaray’da işlemleri tamamlanan Yaşar Can Kahya, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.