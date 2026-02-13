Dönence Dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un Partneri Belirlendi

Merakla beklenen “Dönence” dizisinin başrol kadrosu kesinleşti. Yapımda Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerinin, “Yargı” dizisinden sonra bir süre ekranlardan uzak kalan Pınar Deniz olduğu belirlendi. Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstleneceği projede, Tatlıtuğ “Ali” adındaki bir ajana hayat verecek. Pınar Deniz ise dizide “Yasemin” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollere dair bilgilerin açıklanmasıyla birlikte dizinin hazırlık süreci hız kazandı.

GAZETECİDEN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın verdiği bilgilere göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un projede bölüm başına 4 milyon TL kazanacağı daha önce duyurulmuştu. Pınar Deniz’in ise bölüm başına 3 milyon TL karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Toplamda 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine mart ayında başlanmasının planlandığı ifade edildi.