Donmuş Gurgure Şelalesine İlk Tırmanış Iğdır’da

IGDIR’DA BUZUL TIRMANIŞ VE INIS YAPILDI

Iğdır’da bir araya gelen Iğdırlı ve Karslı dağcılar, Tuzluca ilçesindeki Gurgure Şelalesi’nin buz sarkıtları üzerinde iniş ve tırmanış deneyimi yaşadı. Bu etkinlik, bölgedeki dağcılar için bir ilk olma özelliği taşıyor. Iğdır’ın Tuzluca ilçesi, kış mevsiminde şelalenin etrafında oluşan buz sarkıtlarıyla birlikte doğa sporları tutkunları için yeni bir parkur sunuyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki donmuş şelalenin buz sarkıtları, kış aylarında adeta bir tırmanış cennetine dönüşüyor.

KAR ŞARTLARINA RAĞMEN BAŞARIYLA İNİŞ VE TIRMANIŞ

Bölgedeki dağcılar, zorlu kış şartlarına rağmen bu doğal oluşumlara iniş ve tırmanışı gerçekleştirmeyi başardı. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden, dağcılar Gurgure Şelalesi’nin buz sarkıtlarına güvenli bir şekilde iniş yaparak ve ardından zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek dağcılık sporuna olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Bu doğal güzellik, doğa sporları ve macera arayan dağcılar için ilgi çekici bir alan olmaya aday. Tuzluca ilçesinde doğa sporları rehberliği yapan Caner Kaya’nın gözetiminde, dağcılar gerekli hazırlıkları yaparak vida yardımıyla buzdan delikler açtı. Üçlü, güvenliini sağladıktan sonra şelaleden indikten sonra başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Rehber Caner Kaya, şelaleye özellikle ilkbahar döneminde yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti. Kaya, “Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı ile Uğruca köyleri üst tarafında Gurgure şelalesi yer alıyor. Arkadaşlar burada buzul tırmanışı yaptılar ve onlara rehberlik yaptım” dedi. Tırmanışın zorluklarını ve deneyimlerini paylaşan Muhammed Akkuş ise, “Bugün Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan buz tutan Gurgure şelalesine geldik. Iğdır tarihinde ilk defa ben ve arkadaşlarım buzul tırmanışı yaptık. Başarılı bir şekilde bu tırmanışı gerçekleştirdik. Yeni tırmanışlar için tüm dağcı arkadaşları buraya bekliyoruz. Buranın çok güzel bir buzulu var. Coğrafyası da oldukça etkileyici.” dedi.

ZORLUKLAR VE HAZİRLİKLER

Buz tırmanışının belirli zorlukları olduğu konusunda da açıklamada bulunan Akkuş, “Burası çok dik bir buzul. Doğal olarak, buzullarla çalışmak oldukça yorucu bir süreç. Hem sistem kurulumu sırasında hem de tırmanırken geleneksel vidalarınızı sıktığınızda yorgunluk hissediyorsunuz. Kış mevsiminde bu zorluklarla karşılaşmak tabii ki ek bir güçlük doğuruyor” diyerek bu zorlukların üstesinden gelmenin önemini vurguladı. Dağcıların bu zorlu iniş ve tırmanış serüveni, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.