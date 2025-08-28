Dönüş Yolculuğu Yoğun Sıra Oluşturdu

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Trakya’daki birçok kapıda yoğunluk yaratıyor. Sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, gurbetçiler duygusal anlarını paylaştı.

AYRILMAK ZOR, YENİDEN GELMEK UMUT

Berlin’den Türkiye’ye tatil maksadıyla gelen Murat Acar, dönüş yolculuğuna geçtiklerini ifade ederek, “Berlin’den geliyoruz. Damatla birlikte geldik, tatilimizi yaptık. Şimdi de geri dönüyoruz. Tabii ki ayrıldığımız için üzgünüz ama inşallah seneye tekrar gelir, uğrarız. Allah nasip ederse yine geleceğiz” dedi.

MEMLEKET İÇİN DÜŞKÜNLÜK

Köln’de yaşayan Songül Demiroğlu, memleketten ayrılmanın getirdiği burukluğu paylaştı. “Memlekette gezdik, akrabalarımızı, annemi ve herkesi ziyaret ettik. Çocuklarımla birlikte denize de gittik, güzel vakit geçirdik. Almanya’da burayı çok özlüyoruz, bu yüzden şu an buruk bir şekilde geri dönüyoruz. İçimizde hep bir özlem var, bayrağımızı görünce heyecanlanıyoruz. Orada büyüdüm ama buranın özlemi hiç bitmiyor. Vatanımızı çok seviyoruz” şeklinde konuştu. Gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini isteyen Demiroğlu, Türkiye’nin yeri hiçbir yerde tutamayacağını belirtti.

UZUN BEKLEYİŞLER VE BURUK DUYGULAR

Viyana’dan gelen Ayşe Mertaslan, uzun bekleyişe dikkat çekti. “Sabah 09.00’dan beri buradayız, daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Evimize ne zaman gideceğimiz de belli değil. Biz Viyana’da yaşıyoruz ama aslında fark etmiyor, insanın içinde hep bir burukluk oluyor. Her şey var ama çalışırsanız var tabii, kimse kimseye bedava bir şey vermiyor” diye belirtti. Mertaslan, işine gitmek için sabah erken kalktığı halde içinde bir burukluk hissettiğini aktardı.