Doom Dark Ages PC Gereksinimleri Açıklandı

2025 YILINDA ÇIKACAK OYUNUN TANITIMI

2025’in en çok beklenen oyunlarından biri olan Doom Dark Ages için geri sayım başladı. Doom Dark Ages, çıktığında GamePass’te de erişilebilir olacak. Bu durum, GamePass üyelerinin herhangi bir ücret ödemeden oyunu ilk günden deneyimlemesine olanak tanıyor. Ancak, oyuncuların oyunu sorunsuz oynayabilmesi için bilgisayarlarının yeterli güçte olması gerekiyor.

GEREKEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Doom Dark Ages’in minimum sistem gereksinimleri 1080p / 60 FPS / Düşük Kalite için şu şekildedir:

– İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit

– İşlemci: AMD Zen 2 veya Intel 10. Nesil CPU @3.2Ghz, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı veya daha iyisi (AMD Ryzen 7 3700X veya daha iyisi – Intel Core i7 10700K veya daha iyisi)

– Bellek: 16 GB RAM

– Ekran Kartı: 8GB özel VRAM veya daha iyisine sahip NVIDIA veya Raytracing destekli AMD GPU (NVIDIA RTX 2060 SUPER veya daha iyisi – AMD RX 6600 veya daha iyisi)

– Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan

– NVME SSD gerekli

1440p / 60 FPS / Yüksek Kalite için gereken sistem gereksinimleri ise:

– İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit

– İşlemci: AMD Zen 3 veya Intel 12. Nesil CPU @3.2Ghz, 8 çekirdek / 16 iş parçacığı veya daha iyisi (AMD Ryzen 7 5700X veya daha iyisi – Intel Core i7 12700K veya daha iyisi)

– Bellek: 32 GB RAM

– Ekran Kartı: 10GB özel VRAM veya daha iyisine sahip NVIDIA veya Raytracing destekli AMD GPU (NVIDIA RTX 3080 veya daha iyisi – AMD RX 6800 veya daha iyisi)

– Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan

– NVME SSD gerekli