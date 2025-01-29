Dört Milyonluk Hırsızlık Kameraya Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi’nde, Plaj Yolu Sokak üzerindeki A.U.’ya ait kuyumcu dükkanına 31 Aralık 2024 sabahı saat 04.45 sıralarında hırsız girdi. Şüpheliler, olay yerine otomobille gelerek önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açmayı başardı. Sonrasında, cam kapının kırılması için çaba sarf eden hırsızlar, bir süre sonra içeri girmeyi başardı.

Hırsızlık Anlarının Görüntüleri

Vitrinde yer alan altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler, olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtılar. Kuyumcuya sabah giden A.U., soygunu fark ettiğinde hemen polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Kameraya Yansıyan Detaylar

Görüntülerde, şüphelilerin siyah bir otomobille olay yerine geldikleri, kepengi açmanın ardından cam kapıyı kırmak için uzun süre çabaladıkları görülüyor. Ellerindeki silahı fırlattıktan sonra cam kapıyı kırmayı başaran hırsızlar, sonrasında hızla vitrindeki ziynet eşyalarını toplamaya başladılar. Çaldıkları eşyalarla birlikte olay yerinden kaçış anları da kamerada belirlendi.