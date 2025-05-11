Dortmund, Leverkusen’i 4-2 Mağlup Etti

DORTMUND’UN NEREDE DURDUĞU VE LEVERKUSEN’İN SERİSİ

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u evinde ağırladı. BayArena’da gerçekleşen karşılaşmayı konuk ekip Dortmund, 4-2’lik skorla kazandı. Bayer Leverkusen’in golleri, 30. dakikada Jeremie Frimpong ve 90+2. dakikada Jonas Hofmann’dan geldi. Borussia Dortmund’a galibiyeti getiren goller ise 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy tarafından atıldı.

LEVERKUSEN’İN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Yenilmezlik serisi sona eren Bayer Leverkusen, bu maçla birlikte ligdeki 3. mağlubiyetini alarak 68 puanla 2. sırada konumlandı. Borussia Dortmund ise 7 maçlık yenilmezlik serisini 4. galibiyetle taçlandırdı ve 54 puanla 5. sırada yer aldı. Böylelikle, Dortmund’un performansı üst sıraları hedeflediğini gösteriyor.

SIRADAKİ MAÇLAR VE TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN VEDASI

Bundesliga’nın son haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Borussia Dortmund da Holstein Kiel’i ağırlayacak. Öte yandan, sezon sonunda Bayer Leverkusen’den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarına duygusal bir veda etti. Maç öncesinde, başarılı hocaya teşekkür edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso, sezon sonunda görevinden ayrılıyor,” denildi.

Xabi Alonso ise takımına şu ifadelerle veda etti: “Bayer 04 Leverkusen’e, oyuncularıma ve personele, kulübün tüm çalışanlarına ve nihayetinde muhteşem taraftarlara büyük bir teşekkür borçluyum.”

XABI ALONSO’NUN BAŞARILARI VE GELECEĞİ

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Leverkusen’in tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasını sağladı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamayı başaran Alonso yönetimindeki takım, bu karşılaşmada İtalyan ekibi Atalanta’ya 3-0 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Xabi Alonso’nun gelecek sezon için Carlo Ancelotti’den boşalacak Real Madrid kulübünün başına geçeceği iddiaları da gündemde yer alıyor.