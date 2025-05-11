Dortmund, Leverkusen’i 4-2 Yendi!

DORTMUND, DEPLASMANDA ZAFER KAZANDI

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u ağırladı. BayArena’da gerçekleşen karşılaşmayı deplasman takımı 4-2’lik skorla kazandı. Bayer Leverkusen’in gollerini 30. dakikada Jeremie Frimpong ve 90+2. dakikada Jonas Hofmann kaydetti. Borussia Dortmund’un galibiyetini sağlayan goller ise 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy tarafından atıldı.

LEVERKUSEN’İN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Leverkusen, 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve ligin 3. mağlubiyetini alarak 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Dortmund, yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak üst üste dördüncü galibiyetini elde etti ve 54 puanla beşinci sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR BELİRLENDİ

Bundesliga’nın son haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise Holstein Kiel’i evinde ağırlayacak.

XABI ALONSO TARAFTARLARINA VEDA ETTİ

Bu arada, sezon sonunda Bayer Leverkusen’den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarıyla vedalaştı. Maç öncesinde başarılı hocaya teşekkür edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından Başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor” ifadelerine yer verildi.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Leverkusen’in tarihindeki ilk Bundesliga kupa zaferine imza atmıştı. Avrupa’da ise UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselerek İtalyan ekibi Atalanta ile yapılan maçta 3-0 mağlup oldu ve sezondaki tek kaybını yaşadı.

REAL MADRID İDDİALARI GÜNDEMDE

Xabi Alonso’nun, gelecek sezonda Carlo Ancelotti’den Real Madrid’in başına geçeceği yönünde iddialar gündemde.