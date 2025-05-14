Dostça Olmayan Yol Şiddet Taşıyor

TRUMP’IN KONUŞMASI VE İRAN’LA MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen resmi akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere dikkat çekerek, İranlı liderlerin acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

DOSTÇA OLMAYAN YOL ŞİDDET İÇERİYOR

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’ye sürece verdiği destek için teşekkür eden Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki farklı yol olduğunu belirtti. “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor” sözleriyle İran’ın nükleer silah edinmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İRAN KONUSUNDA YARDIM BEKLENTİSİ

Trump, Al Sani’ye yönelik olarak, “İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz” dedi. Ayrıca, İran’ın Katar’ın sunduğu desteği anlamasını beklediğini belirterek, daha sert bir yol izlemek yerine diplomatik bir çözümü tercih ettiğini ifade etti.