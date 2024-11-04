Döviz Mevduat Payı En Düşük Seviyede

MEVDUAT DOLARİZASYON ORANI DÜŞÜYOR

25 Ekim haftası itibarıyla mevduat dolarizasyon oranı 2018’den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kur korumalı mevduatlar (KKM) da göz önüne alındığında, döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 43,1 seviyesine gerilemiş. Bu oran, 2022’de yüzde 72,3 ile zirveye ulaşan döviz hesaplarının ardından belirgin bir düşüş göstermiş ve 2024’te bu düşüş hızlanmış.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER

KKM hariç olarak değerlendirildiğinde ise yabancı para cinsinden mevduatların toplam mevduatlara oranı yüzde 34,8 olarak belirlenmiş. Dolar/TL kurundaki durağan seyir ve TL mevduatlarındaki yüksek faiz getirisi, döviz mevduatlarına olan talebi azaltmış. TCMB’nin 25 Ekim haftasına ait bankacılık verileri, toplam döviz mevduatının 200 milyar doların altına inerek 198 milyar 799 milyon dolara düştüğünü ortaya koymuş. Bu mevduatların 168 milyar 83 milyon dolarlık kısmı, yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında toplanmış.

Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 1 milyar 544 milyon dolarlık bir azalma görülmüş. Uzmanlar, yüksek faiz oranları ve sabit kur ortamının devam etmesi durumunda döviz mevduatlarının toplam içindeki payının daha da düşmesini bekliyor. Kaynak: Bloomberg HT