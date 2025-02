Down Sendromlu Gençler Ürettiklerini Satıyor

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA EĞİTİM FIRSATLARI SUNULUYOR

2017 yılında Samsun’da kurulan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) 18 yaş ve üstü gençlere eğitim kursları veriyor. Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, bu süreçte “Çocuklarımıza el sanatları eğitimi aldırdık ve bu eğitimin sonucunda çocuklarımız burada çeşitli el ürünleri yapıyorlar. Biz pazar oluşturuyoruz, bunları satıyoruz ve ücretlerini de çocuklar alıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Özel eğitim öğretmenlerinin gözetiminde verilen kurslarda, down sendromlu gençler sosyalleşiyor ve hediyelik eşya, bez bebek, takı ve epoksi, kağıt çalışmaları gibi ürünler üreterek kazanç sağlıyor.

DERNEK, HAK TEMELLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, “3’üncü oğlum down sendromlu. Şu anda 27 yaşında. 2017’de kurulmuş olan derneğimiz down sendromlu çocuklara sahip ailelerden oluşturularak, çalışmalar yapıyoruz. Biz aslında hak temelli çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bir dernek olmakla beraber sahada down sendromlu bireylerin yaşadıkları problemleri toparlıyoruz” dedi. Ayrıca bu sorunların çözüm önerileriyle birlikte raporlaştırıldığını ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiğini belirtti. Demirci, “Türkiye genelinde veya yurt dışında çözüme ulaşmış olanları takip ediyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara da bunları bildiriyoruz” şeklinde ekledi.

PROJELERLE SOSYAL HAYATA KATILIM

Down sendromlu çocukların hayatın içine dahil edilmesi için birçok proje gerçekleştirildiğini ifade eden Demirci, “Eğitim hayatını tamamlamış down sendromlu çocukları ‘Nasıl sosyalleştirebiliriz, nasıl hayatın içerisine katabiliriz’ düşüncesiyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte bir proje gerçekleştirdik” dedi. Bu proje kapsamında çocuklar el sanatları eğitimi alıyor ve çeşitli ürünler üretiyor. Ayrıca tiyatro çalışmaları, halk oyunları ve aile eğitim seminerleri gibi destekleyici çalışmalar da yapılıyor.

ETKİNLİKLERLE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Down Çed El Sanatları Öğretmeni Nimet Var ise 15 yıldır özel eğitimli öğrencilere ders verdiğini açıklayarak, “Çocukların becerilerine ve yeteneklerine göre ince motor çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Kazandığımız paralarla da çocuklarımıza ihtiyaçlarını alıyoruz” dedi. Var, öğrencileri için düzenledikleri etkinliklerin yanı sıra, Samsun’a özgü hediyelik eşya tasarımları, bez bebek yapımı ve epoksi dökme gibi çeşitli çalışmalara da yer verdiklerini belirtti. Çocukların tüm bu aktivitelerden keyif aldığını ve hem eğlenerek hem de öğrenerek bu süreçlere katıldıklarını söyledi.