Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan 29 Ekim Mesajı

MEHMET KASAPOĞLU’NDAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı paylaştı. Bu özel tarihin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, “Cumhuriyetimizin ilanı, aziz milletimizin varoluş mücadelesinin taçlandığı günlerden biridir” ifadelerini kullandı.

KUTLAMA VE BİRLİK VURGUSU

Kasapoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Her bireyin bu bayramda ortak sevinci yaşaması gerektiği, ulusal kimliğimizin gücünü göstermektedir” dedi. Milletin, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için el birliğiyle çalışmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

CUMHURİYET’İN GÜCÜNE VURGU

Kasapoğlu, mesajında Cumhuriyet’in toplumsal ve kültürel kalkınmanın temeli olduğuna dikkat çekerek, “Cumhuriyet, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edeceğimiz en önemli dayanağımızdır” sözleriyle Cumhuriyet’e olan inancını yineledi. Herkesin bu değerleri yaşatması ve yayması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasını temenni etti.