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Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza Kesildi

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Tokat’ın Niksar ilçe merkezinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücü, cadde üzerindeki küçük ada çevresinde drift yapıyor. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu polislere bildiriyor.

Ceza ve Yaptırımlar

Güvenlik kameralarının araştırılması sonucunda sürücü A. U. Ç. tespit edilerek yakalanıyor. Sürücüye, drift atarak trafiği tehlikeye sokmaktan dolayı 46 bin 362 TL tutarında trafik cezası kesiliyor.

Ehliyete El Konulması

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuluyor. Bunun yanında, sürücünün aracı da trafik düzenine aykırı hareket nedeniyle çekilerek 60 gün süreyle bağlanıyor.

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