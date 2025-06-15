Dubai’de Yangın, 3.820 Kişi Tahliye!

PANIĞA NEDEN OLAN YANGIN

Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkileyici şehri Dubai’de panik dolu anlar yaşandı. Şehrin en yüksek ve modern yapılarından biri olan “Kaplan Kulesi” veya diğer adıyla “Marina Pinnacle” isimli 67 katlı gökdelende yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Dubai Sivil Savunma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, karanlık dumanlar içinde kalan binlerce kişiye kısa bir zamanda müdahale etti. Tahliye çalışmaları sırasında, 764 dairede yaşayan 3.820 kişi güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

İLK BELİRLEMEYİ AÇIKLADI

Yangının nedeninin henüz tespit edilemediği belirtilirken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. İlk verilere göre, yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmuyor.