Düden Şelalesi’nde Kadın Cesedi Bulundu

DUĞURULUCU OLAY

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde üzücü bir durum yaşandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten denize dökülen Düden Şelalesi’nin falez yakınlarında, çitlerin yanında bir kadın çantası ve uç noktada bir çift kadın terliği gören vatandaşlar, durumu bölgede devriye gezen polis ekiplerine haber verdi.

ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Çantadan Emine Akan adına düzenlenmiş belge çıkmasının ardından, ilk olarak ekipler telefonla şahsa ulaşmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca, itfaiye ve polis, karadan kayalık alanda arama çalışmaları başlattı. AFAD ekipleri, termal ve gece görüş özellikli drone kullanarak havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren bu çalışmalarda bölgede herhangi bir ize ulaşılamadı.

YENİ GELİŞMELER

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları tarafından su altında ve falezlerin dip kısmında 2 gündür devam eden arama faaliyetlerinde öğle saatlerinde bir gelişme yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi buldu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekipler, botla karaya çıkarttıkları kadının cesedinin, önceki gün Düden Şelalesi’nden düşen Emine Akan’a ait olduğunu belirledi. Cenaze, otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.