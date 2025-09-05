Düden Şelalesi’nde Kadın Cesedi Bulundu

ACI OLAY ANTALYA’DA YAŞANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, yaklaşık 40 metre yükseklikten denize dökülen Düden Şelalesi’nin falezlerine yakın bölümünde bir kadın çantasının yanı sıra uç noktada bir çift kadın terliği gören vatandaşlar, durumu hemen bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Kadın çantasından Emine Akan adına düzenlenmiş belge çıkması üzerine, ilk olarak telefonla şahsa ulaşmaya çalışan ekipler, sonuç alamayınca karadan kayalık alanlarda arama çalışmaları başlattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de termal ve gece görüş özelliklerine sahip drone yardımıyla havadan arama yaptı. Deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmalarda bölgede herhangi bir ize rastlanmadı.

CENAZE BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi buldu. Ekiplerce karaya çıkartılan cesedin, önceki gün Düden Şelalesi’nden düşen Emine Akan’a ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.