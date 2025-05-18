“Düğün Konvoyuna Ceza Uygulandı”

TRAFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLAN EĞLENCELER

Asker uğurlama ve düğün konvoyları gibi özellikle büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bu tür etkinlikler, sık sık trafiği durdurarak güvenliği tehdit ediyor ve halkın huzurunu bozuyor. Her yıl birçok olay medyada yer alırken, yetkililer bu konuda caydırıcı önlemler almak için çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda, Ankara’da yaşanan bir olay, bu alanda yeni bir düzenlemenin gündeme gelmesine yol açtı.

AMBULANS YETİŞEMEDİ

Ankara’nın Konya Yolu AŞTİ yönünde ilerleyen bir düğün konvoyundaki sürücüler, ambulansa yol vermedi. Bu durum nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, acil vakaya ulaşmada gecikme yaşadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası tepkilerin odağı haline gelen sürücüler, trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan sürücülere toplamda 49.810 TL para cezası uygulandı; ayrıca 3 aracın trafikten men edilerek otoparka çekilmesi sağlandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni bir kanun tasarısının Meclis’e sunulduğunu belirtti. Paylaşımında, “GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU” başlığı altında şu ifadeleri kullandı: “Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.”

YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Yerlikaya, U.G., B.K. ve B.T.S. isimli şahıslara ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edildiğini duyurdu. 3 aracın da trafikten men edilip otoparka çekildiğini ekledi. Ayrıca, yeni kanun tasarısına dair önemli bilgiler verdi. “Trafiği engelleyenlere 180 BİN TL CEZA” başlığı altında, hazırladıkları 36 maddelik kanun değişikliği teklifinin Gazi Meclisinde değerlendirileceğini açıkladı. Bu yeni düzenleme ile Asker Uğurlama, Düğün gibi etkinliklerde köprü, tünel, viyadük ve otoyolları kapatan sürücülere 180.000 ₺ para cezası yazılacak. Bununla beraber, 120 gün ehliyetlerin geçici olarak geri alınacağı ve araçların 120 gün süreyle trafikten men edileceği ifade edildi.

Ambulansların can taşıdığı ve zaman ile yarıştığı gerçeğinin unutulmaması gerektiğine de dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir” diye uyardı.