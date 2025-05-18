“Düğün Konvoyuna Ceza Uygulandı.”

TRAFFİK KONTROLÜNDE YENİ DÜZENLEME İHTİYACI

Asker uğurlama ve düğün konvoyları gibi etkinlikler, özellikle büyük şehirlerde sık sık trafiği kapatıp güvenliği tehdit ediyor. Bu tür durumlar, halkın huzurunu bozarken her yıl birçok vaka haberlere konu oluyor. Yetkililer, bu sorunla ilgili caydırıcı tedbirler almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’da yaşanan bir olay, yeni bir düzenlemenin gerekliliğini gözler önüne serdi.

AMBULANS GEÇ KALDI

Ankara’da, Konya Yolu AŞTİ istikametinde seyreden bir düğün konvoyundaki sürücüler, ambulansa yol vermedi. Bu durum, ambulansın vakaya zamanında ulaşamadığı anlamına geldi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük bir tepki topladı ve trafik ekipleri sürücüleri hızlıca tespit etti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda toplam 49.810 TL para cezası kesildi. Üç araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

CEZA VE ADLİ İŞLEM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Toplamda 49 bin 810 TL ceza uygulandı” dedi. Bakan, açıklamasında ambulansa yol vermeyen araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye ceza kesildiğini belirtti. Ayrıca bu sürücülere ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine sevk edildi.

YENİ YASA TASARISI HAZIRLANDI

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan 36 maddelik yeni yasa tasarısını Gazi Meclis’e sunduklarını duyurdu. Hazırlanan yasa ile Asker Uğurlama, Düğün gibi etkinlikler sırasında köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatan sürücülere 180.000 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu sürücülerin 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek. Bakan, ambulansların hayati önem taşıdığını ve zamanla yarıştığını unutmamamız gerektiğini vurguladı.