Düğün Salonuna Ateş Açıldı, Çocuk Öldü

ARACIN YAPTIĞI ATEŞ ÇOCUĞU HEDEF ALDI

Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında bir düğün salonuna açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk kurşunların hedefi oldu. Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açılan bir araçtan çıkan kurşunlar, akülü arabasıyla kaldırımda oynayan Muhammet Poyraz Erdağı’na isabet etti.

YARALI ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üstüne sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Muhammet hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.