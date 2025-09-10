Düğünde Havaya Ateş Açıldı, İ.B. Tutuklandı

Gündem

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Karaalikaçağı köyünde gerçekleştirilen bir düğün, yaşanan talihsiz bir olayla sarsıldı. Demirşeyh Köyü Muhtarı İ.B. ve Hacıfakılı Köyü Muhtarı S.T., düğün sırasında havaya ateş açtı.

SONUÇLARI AĞIR OLDU

Bu ateş açma olayının ardından, kurşunlardan biri Bülent Güneş’e isabet etti ve bu durum onun hayatını kaybetmesine yol açtı. Ayrıca, S.Ç. isimli bir başka kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA VE SORUŞTURMA

Olayın ardından İ.B., yetkililer tarafından tutuklandı. Bu trajik olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

