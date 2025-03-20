Dul Yetim Aylıkları Nasıl Alınır?

Türkiye’de dul ve yetim aylığına dair pek çok soru gündemde. Özellikle kadınların çalışma hayatına geç katılması, bu aylıklara olan talebi artırıyor. Hem eşinden hem de anne-babasından maaş alma hakkı hangi durumlarda mümkün oluyor? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Okan Karagülle’nin yaptığı açıklamalar, karmaşık mevzuatı sade bir biçimde açıklıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Yetim aylığı almak isteyen kız çocuklarının evli olmaması, sigortalı çalışmıyor olmaları ve kendi sigortalılığı nedeniyle maaş almıyor olmaları gerekiyor. Dul aylığı içinse vefat eden eşin sigortalı olması yeterli. Ancak yeniden evlilik gerçekleştiğinde bu maaş kesiliyor.

İKİ MAAŞ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

SGK mevzuatı, ödeme durumlarını farklı sigorta statüleri ve aynı sigorta statüleri olarak ayırıyor. Eğer iki maaş farklı sigorta statüsünden geliyorsa, her iki maaş da tam olarak ödeniyor. Fakat aynı statüden gelen maaşlarda vatandaş yalnızca birini seçebiliyor.

İSTİSNAİ DURUMLAR NELERDİR?

Tarım sigortalıları için şartlar farklılık gösterebiliyor. Emekli Sandığı kapsamında alınan maaşlar ise diğer maaşlarla karşılaştırılmıyor ve kesilmiyor. 5510 sayılı yasa ile yıllar içinde değişen mevzuat, dul ve yetim aylıklarında farklı uygulamalar ortaya çıkardı. Hem hak kaybı yaşamamak hem de doğru başvuruyu yapabilmek için SGK uzmanlarından destek almak önem taşıyor.