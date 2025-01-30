Dumandan Kurtarılan Çocuklara Yardım Eli Uzandı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Olay, geçtiğimiz gün 14.40 sularında Kepez ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde, 5432. Sokak’ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada başlayan yangın, sobadan çıkan dumanın kısa sürede tüm evi sarmasıyla başladı. Bu sırada evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y., 5 yaşındaki Ece E.Y. ve 2 yaşındaki Bahadır T. duman ve alevler arasında mahsur kaldı.

ÇOCUKLARIN KURTARILMASI İÇİN GÖSTERİLEN ÇABA

Çocukların panik içinde ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, durumu 112’ye bildirince olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin bulunduğu alandaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

SALGININ ARDINDAN ÇOCUKLARIN DUYGU DURUMU

Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye erleri ve sağlık ekiplerine korkularını içten bir şekilde ifade etti. Efe O.Y., “Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız” diyerek endişesini dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, “Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız” diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık görevlisinin “Annesi kızar diye korkuyor” şeklindeki yorumu üzerine itfaiye eri, “Annen de gelecek, bekle” diyerek çocuğa güven vermeye devam etti.