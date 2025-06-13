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Dumanlar Yükseldi, İsrail’e Füze Saldırısı

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İRAN’DAN GELEN MISILTIMALAR

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine ve bazı stratejik konumlarındaki kişilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarının ardından beklenen cevap geldi. İran, İsrail yönüne füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail Ordusu Sözcülüğü, bu saldırının gerçekleştiğini bildirdi ve hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı engellemek için devreye girdiğini açıkladı.

HALKA ACİL UYARI

İsrail yetkilileri, güvenlik tedbirleri kapsamında yurttaşlara derhal en yakın sığınaklara geçmeleri gerektiğini aktardı. Ayrıca, cep telefonlarına gönderilen acil uyarı mesajlarıyla “sığınaklara inin” talimatı verildi. Saldırının ardından ülke genelinde alarm seviyesinin artırıldığı ifade edildi.

İRAN’IN OPERASYONU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak, “İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait birçok askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik ‘Gerçek Vaad 3’ operasyonu başlatıldı” diye belirtti. Bu durum, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor.

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