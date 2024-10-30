Dünya Bankası 2025 Tahminlerini Açıkladı: Altın Fiyatı Rekor Kıracak Dünya Bankası Emtia Fiyatları Tahminlerini Duyurdu

DÜNYA BANKASI RAPORU YAYIMLANDI

Dünya Bankası, Ekim 2024 tarihli Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nu yayımladı. Raporda, küresel emtia fiyatlarının 2026 yılına kadar düşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Özellikle, Orta Doğu’daki olası bir geniş çaplı çatışmanın bile fiyat üzerindeki etkilerini sınırlayacak kadar büyük bir petrol bolluğu bulunduğu, bu nedenle 2025 yılında küresel emtia fiyatlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Ancak genel emtia fiyatlarının Kovid-19 salgınından önceki beş yıla kıyasla yüzde 30 daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRACAK

Yatırımcılar tarafından tercih edilen altının ortalama fiyatının bu yıl rekor kırması bekleniyor. 2023’teki ortalama fiyatın yüzde 21 üzerine çıkacağı düşünülüyor. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artıracak gibi görünüyor.

EMTİA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TAHMİNLERİ

Raporda, emtia fiyatlarının bu yıl yüzde 3,4 gerilemesinin ardından 2025’te yüzde 5,1 ve 2026’da yüzde 1,7 düşmesinin beklenmesiyle ilgili bilgiler veriliyor. Bu düşüş, fiyatların 2020’den bu yana en düşük seviyelerine gerilemesine yol açacak. Küresel emtia fiyatlarının 2024’ten 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 10 düşeceği tahmin ediliyor. Düşüşlerin petrol fiyatlarının öncülüğünde gerçekleşeceği, ancak doğal gaz fiyatlarındaki artışlar ile metaller ve tarımsal ham maddelerdeki istikrarlı görünümün bu düşüşleri sınırlayabileceği söyleniyor.

PETROL ARZ VE TALEP DURUMU

Raporda, gelecek yıl küresel petrol arzının talebi günde ortalama 1,2 milyon varil aşmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu durum, daha önce yalnızca 2020’deki salgın döneminde ve 1998’deki petrol fiyatlarındaki çöküş sırasında görülen bir bolluğun yeniden yaşanması anlamına geliyor. Dünya Bankasının raporunda, Brent tipi ham petrolün fiyatının 2024’te ortalama varil başına 80 dolar, 2025’te 73 dolar ve 2026’da 72 dolara gerileyeceği öngörülüyor.