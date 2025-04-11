Dünya Beşten Daha Büyüktür

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar yapıyor. “Dünyanın dört bir yanından gelen konuklara teşekkür ediyorum” diyerek başladığı konuşmasında, forumun global bir markaya dönüşmesi için organizasyona katkı sağlayan herkesi tebrik ediyor. Dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında öne çıkan bu etkinliğe olan yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtiyor.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Erdoğan, diplomasinin insani girişimcilik ve geleceğe yönelik plan yapma yeteneğinin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini vurguluyor. “Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür” ifadesi ile de bu tespiti yaparken, bir anlayışın hakim kılması gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bu mesajı en iyi iletebilecek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.