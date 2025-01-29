1 dakika önce WhatsAppTwitterCopy URLFacebookLinkedinEmailYazdır Ekonomi Dünya FED Faiz Kararını Bekliyordu SON DAKİKA Bakan Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşıyla Görüştü FROTO Sermaye Artırımı İzin Başvurusu Türk Çini Sanatında Modern Dokunuşlar Rusya’dan Yeni Suriye Yönetimine Ziyaret Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Yapıldı Üzgünüm, isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Ekonomi Fed Faiz Kararını Sabit Tuttu ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını 4,25-4,50 seviyelerinde koruma kararı aldı. Gündem Pehlivan Ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı İstanbul'da bir telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Halk TV sunucusu Seda Selek ve gazeteci Barış Pehlivan'ın savcılık ifadeleri belgelenmiştir. Daha Fazlası! Fed Faiz Kararını Sabit Tuttu 1 dakika ÖNCE Solskjaer’den Messi ve Maradona Vurgusu 26 dakika ÖNCE Pehlivan Ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı 26 dakika ÖNCE Kılıç, Lavrentyev İle Ankara’da Bir Araya Geldi 31 dakika ÖNCE