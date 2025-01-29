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Ekonomi

Dünya FED Faiz Kararını Bekliyordu

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ÖNEMLİ

Ekonomi

Fed Faiz Kararını Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını 4,25-4,50 seviyelerinde koruma kararı aldı.
Gündem

Pehlivan Ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da bir telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Halk TV sunucusu Seda Selek ve gazeteci Barış Pehlivan'ın savcılık ifadeleri belgelenmiştir.

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