Dünya, Gazzeli Kızın Hayatta Kalmasını İzledi

ALEVLER İÇİNDEN SAĞ ÇIKAN KÜÇÜK ÇOCUK

Saldırının ardından dünya genelinde büyük yankı uyandıran görüntülerde, 5 yaşındaki Filistinli Verd el-Şeyh Halil’in alevlerin arasından kurtulduğu gözlemlendi. Verd, yaşadığı dehşet verici anları “Ailesini kaybetti. Amcası sahip çıkacak” sözleriyle dile getirdi.

DUYGUSAL ACI VE KAYIP

Saldırıda annesini ve 6 kardeşini yitiren Verd, kaybettiği kardeşlerinden birinin terliklerini tutarak, “Bu kardeşimin. Bunları da onlar giyiyordu.” diyerek derin acısını ifade etti. Ailesini kaybeden küçük Verd’in bakımının amcası tarafından üstlenileceği belirtiliyor.

BM YETKİLİSİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü Francesca Albanese, saldırıya dair görüntüleri X hesabında paylaştı. Albanese, “Diri diri yanan o kadar çok insanın, o kadar çok çocuğun görüntüsünü gördüm ki artık midem bulanmadan ateşe bakamıyorum.” şeklinde konuştu.