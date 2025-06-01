Dünya Güzeli 2025 Taylandlı Oldu!

MİSS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir heyecan ile yapıldı. Bu yıl 72’ncisi gerçekleşen güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri taç giyerek dünya güzeli unvanını elde etti. Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılan 24 yaşındaki İdil Bilgen ise derecelendirmede başarılı olamadı. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda aldı.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NİN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Opal, Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı olarak konuşabiliyor.