Dünya Kupası’nda Türk Hakem Olmayacak İfadesi Dikkat Çekti

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada’nın üstlendiği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

HAKEM LİSTESİ AÇIKLANDI

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda görev yapacak hakem kadrosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, organizasyonda 6 konfederasyondan ve 50 farklı ülkeden toplam 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakemin görev alacağı belirtildi.

ORTA HAKEMLERİN LİSTESİ

Dünya Kupası’nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle sıralandı: Abdulrahman Al Jassim (Katar), Khalid Al Turais (Suudi Arabistan), Yusuke Araki (Japonya), Omar Abdulkadir Artan (Somali), Pierre Atcho (Gabon), Ivan Barton (El Salvador), Dahane Beida (Moritanya), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Juan Calderon (Kosta Rika), Raphael Claus (Brezilya), Ismail Elfath (ABD), Espen Eskas (Norveç), Alireza Faghani (Avustralya), Yael Falcon Perez (Arjantin), Drew Fischer (Kanada), Cristian Garay (Şili), Katia Garcia (Meksika), Mustapha Ghorbal (Cezayir), Alejandro Hernandez (İspanya), Dario Herrera (Arjantin), Jalal Jayed (Fas), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda), Istvan Kovacs (Romanya), François Letexier (Fransa), Ma Ning (Çin), Adham Makhadmeh (Ürdün), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Maurizio Mariani (İtalya), Hector Said Martinez (Honduras), Amin Mohamed (Mısır), Oshane Nation (Jamaika), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri), Kevin Ortega (Peru), Tori Penso (ABD), Joao Pinheiro (Portekiz), Ramon Abatti (Brezilya), Cesar Ramos (Meksika), Andres Rojas (Kolombiya), Sandro Schaerer (İsviçre), Ilgiz Tantashev (Özbekistan), Anthony Taylor (İngiltere), Gustavo Tejera (Uruguay), Facundo Tello (Arjantin), Abongile Tom (Güney Afrika), Clement Turpin (Fransa), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovenya), Wilton Sampaio (Brezilya), Felix Zwayer (Almanya).

TÜRK HAKEMLERİN YER ALMAMASI

Dünya Kupası’nda yer alan 52 hakem arasında Türk bir hakemin bulunmaması dikkat çekti. FIFA’nın paylaştığı bu liste, Türk futbolu açısından düşündürücü bir tablonun bir kez daha açığa çıkmasına neden oldu.

YEREL VE KÜRESEL ELEŞTİRİLER

Listede herhangi bir Türk hakeminin bulunmaması, uzun süredir tartışılan hakemlik sisteminin uluslararası düzeydeki yetersizliğini yeniden gündeme getirdi. Türkiye’deki Süper Lig’de görev yapan hakemlerin performansları, her zaman kamuoyunda yoğun eleştirilere tabi tutuldu ve bu eleştirilerin sadece yerel düzeyde değil, küresel ölçekte de yankı bulduğu tespit edildi.

SORULAR GÜNDEME GELİYOR

FIFA’nın en yüksek düzeydeki organizasyonu için belirlenen hakemler listesinde Türk hakemlerinin yer almamasının, futbolla ilgili pek çok konuyu sorgulamayı da beraberinde getirdiği gözlemlendi. Son yıllarda VAR sisteminin uygulanması ve tartışmalı kararların artışıyla birlikte Türk hakemliğinin uluslararası düzeyde nasıl temsil edilemediği soruları sıkça gündeme gelmeye başladı.

HAKEM HATALARI SÜREKLİ GÜNDEMDE

Türkiye’de düzenlenen profesyonel liglerde her hafta bir hakem hatası konuşulurken, hakemlere yönelik tepkiler bir an olsun dinmemekte. UEFA, Türk hakemlerinin yetersizliğini göz önünde bulundurarak onlara minimum görev verirken, FIFA ise Dünya Kupası için hiç Türk hakemini listeye dahil etmedi. Avrupa’da birçok ülkenin birden fazla hakemle temsil bulması, Türkiye’nin tamamen dışarda kalışını futbol açısından dikkate değer bir gerileme olarak tanımlıyor.