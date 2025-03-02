Dünya Liderleri Londra’da Ukrayna İçin Toplandı

ZİRVE LONDRA’DA GERÇEKLEŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki gerginliğin artmasının ardından, Londra’da önemli bir zirve düzenleniyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın öncülüğünde gerçekleşen bu zirveye Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

MACRON İLK GELEN LİDERLERDEN OLDU

Avrupa liderler zirvesi başlamadan önce birçok liderin alana ulaştığına dair görüntüler ajanslara yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ulaşan ilk liderlerden biri oldu. Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı sona erdirecek bir plan geliştirdiklerini ve bu konuyu ABD ile de görüşeceklerini belirtmişti.

DİĞER LİDERLER ALANA ULAŞIYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, zirvenin düzenleneceği alana art arda geldi. Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye kadar onlara eşlik etti. İtalya Başbakanı Georgia Meloni de, ilk gelen liderlerden biri olarak Starmer ile birebir görüşme yaptı. İlerleyen saatlerde daha fazla liderin zirveye katılması bekleniyor. Londra’daki bu zirve, ABD ve Rusya arasındaki normalleşme sürecinin ardından Avrupa’nın tutumunu belirlemek amacıyla şubat ayında başlatılan konferanslar zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.