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Dünya Liderleri Londra Zirvesi’nde Buluşuyor

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ABD VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİM SONRASI ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki gerilimin ardından, Londra’da önemli bir zirve düzenleniyor. Bu zirve, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın liderliğinde gerçekleşiyor ve Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON ALANA ULAŞTI

Avrupa liderler zirvesi öncesinde birçok liderin alana geldiği anlar medya tarafından paylaşıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ulaşan ilk liderlerden biri oldu. Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı sona erdirecek bir plan oluşturmak amacıyla Ukrayna’yla anlaştıklarını ve bunun ardından ABD ile görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

DİĞER LİDERLER DE ZİRVEYE KATILIYOR

Zirvenin yapılacağı alana NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın da geldiği gözlemlendi. Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye yönlendirdi. Ayrıca, İtalya Başbakanı Georgia Meloni de ilk gelen liderler arasında yer aldı ve Starmer ile birebir görüşme yaptı. İlerleyen saatlerde daha birçok liderin zirveye katılması bekleniyor. Londra’daki bu zirve, ABD ve Rusya arasındaki normalleşme sürecine yönelik Avrupa’nın pozisyonunu belirlemek amacıyla şubat ayından bu yana devam eden konferanslar dizisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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