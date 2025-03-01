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Dünya Liderlerinden Trump-Zelenskiy Tartışmasına Destek

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AB VE AVRUPA LİDERLERİNDEN GÜÇLÜ DESTEK MESAJLARI

Dünya liderleri, Trump ve Zelenskiy arasında süregelen tartışmalara rağmen, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve güvenliği için verdikleri desteklerini bir kez daha tekrar ediyor. Bu kapsamda, Fransa ve İspanya’dan gelen mesajlar oldukça önemli bir yer tutuyor.

FRANSA VE İSPANYA’DAN GELEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Slovenya ve Fransa’nın liderleri, Ukrayna’nın yaşadığı zorluklara karşı birlik mesajları verirken, Avrupa Birliği’nin desteğini de ön plana çıkarıyor. Ukrayna’nın mücadele ettiği bu zorlu süreçte Avrupa’nın tek sesle destek verme kararlılığı dikkat çekiyor.

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